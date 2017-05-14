臉書加持 上網約打高球正流行
許多愛好高爾夫球的朋友都有類似經驗，臨時想打球卻找不到球友，尤其新球友更是如此。如今只要上網加入臉書「洛克高球軍團」社團，就能發現許多邀約打球的訊息，甚至還有網友不定時提供優惠價格，讓球友除了打球運動之外，還能認識新球友，成為拓展人脈的新利器。
據統計，全台灣高爾夫球人口約有13萬人左右，多數高爾夫球友都是朋友介紹或參加球隊一起打球，但仍有超過一半的球友，想約人打球卻苦於找不到球伴。臉書高爾夫球專業型社團「洛克高球軍團」創辦人王賀樂，就是苦於想打球又找不到球友，加上球場規定要4人一組才能下場，因此靈機一動在臉書上徵球友，想不到反應相當熱列，於是有了「洛克高球軍團」的誕生。
在王賀樂的努力經營下，「洛克高球軍團」的規模越來越大，如今不僅成員已有4400多人，每年還舉辦2次的中南區球友對抗賽。其中，南區會長由王俊傑出任，中區會長是鄭建中。鑑於中南區球友對抗賽的報名人數只開放40人，每次比賽訊息只要一公布上網，短時間就報名額滿，顯示成員對社團活動的熱烈支持。
王俊傑指出，近日在台中舉辦的「洛克網之星中南區高爾夫球菁英挑戰賽」，南區20個名額幾乎一掛上網就秒殺。除了打球之外，社團還安排兩天一夜的行程以及聯誼餐敘，除提供社團成員以球會友之外，也希望打造台灣高爾夫球的新氣象。
(中時)
關鍵字：高爾夫球
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