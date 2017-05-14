oBike潮流擋不住 柯P：要有管理辦法

台北市長柯文哲今早出席活動表示，oBike共享單車是世界潮流，要有管理辦法。（台北市政府提供）

共享單車夯，近來oBike在台掀起旋風，為避免自行車違停亂象，北市交通局將重啟實施「處理妨礙交通車輛自治條例」。台北市長柯文哲今早出席活動表示，oBike是世界潮流，應該是擋不住了，所以一定要有自行車管理辦法。

柯文哲說，北市有YouBike，最近又出現民間的oBike，它的推行已是世界潮流，看樣子是擋不住，所以他對UBER跟oBike的態度都一樣，應該管理而不是禁止。不過北市府一定要有自行車管理辦法，把停放、處罰標準說清楚，否則無法運作，北市原就有自治條例公告半年後實施，交通局近日就會公告。

(中時)