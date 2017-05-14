MLB》滑過頭被判妨礙守備 小熊教頭超不悅

小熊新秀哈普滑壘讓戴耶茲無法傳球，被判防礙守備。(美聯社)

先前紅襪與金鶯交戰時，曼尼馬恰多(Manny Machado)一次爭議性滑壘嗎？14日小熊與紅雀一役，相似的戲碼再度上演，紅雀游擊手戴耶茲(Aledmys Diaz)接球後試圖完成雙殺，卻被滑壘干擾、無法傳球，結果裁判判紅雀完成雙殺，讓小熊總教練麥登(Joe Maddon)不滿的說，「我不懂為何這規則是比賽的一部分！」

當時比賽到5上，小熊以1比3落後，製造1出局、一三壘有人的大好逆轉契機，但雷佐(Anthony Rizzo)卻擊出投手前滾地球，紅雀先發馬丁尼茲(Carlos Martinez)接球後傳給補進二壘的戴耶茲，但戴耶茲雖順利封殺跑向二壘的小熊新秀哈普(Ian Happ)，但卻被哈普的滑壘干擾，無法完成雙殺。

未料，哈普這個動作，裁判卻認為他蓄意干擾守備，判定紅雀完成雙殺，該局攻勢瞬間終結。據大聯盟官網報導，因為哈普滑壘後未在壘包上，因此判定他是刻意防礙野手守備，違反聯盟6.01(j)規章出局，得分也不算。

儘管小熊7上靠哈普的2分炮，一度把比分追到剩2分差，最後他們仍以3比5輸球。紅雀總教練麥西尼(Mike Matheny)直言，那次守備確實影響比賽的流向，「那樣的情況，一般來說都能傳球，但他被干擾傳不出去，所幸沒人受傷，且能化解當下的危機，那個判決至關重要。」

「因為規則而出局，這對比賽來說是巨大的衝擊！」麥登當時上前抗議，但裁判依舊維持原判，讓他相當不滿，批評這規則不該屬於比賽，「只是滑壘滑得超過壘包，然後就因為阻止一壘傳球被判出局，但我們的跑者根本沒做任何危險動作。我不會指責裁判，但我無法認同這個規則設立的初衷。」

小熊先發列斯特(Jon Lester)認為，當時哈普的滑壘並無惡意，但只是因為他滑超過不過3英吋，就讓紅雀完成雙殺，相當不公平，直言這個規則應該是針對那些會有惡意滑壘、刻意延遲滑壘的人所設，但哈普那次滑壘看起來並不屬於這些範疇中，「所以我和告訴哈普『下次遇到，還是照樣這麼做，棒球賽就是如此！』」

(中時電子報)