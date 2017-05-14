NBA》T-Mac怒了！痛批哈登太丟臉

身為火箭傳奇球星之一的麥格瑞迪，批評哈登也算很具分量。(美聯社資料照)

「大鬍子」哈登在西區準決賽第6戰的離譜表現，甚至賽後跑去夜店與脫衣舞俱樂部徹夜狂歡，14日引發前火箭球星「T-Mac」麥格瑞迪嚴重不滿，甚至怒罵，「哈登賽後表現告訴我，他根本不在乎那場比賽，太丟人現眼了！」

「這對休士頓這座城市與火箭隊來說，都是很難堪的一幕，」麥格瑞迪說，「在打出那麼糟糕的表現後，哈登竟然會跟凱莉詹娜、崔佛斯史考特等人一起出現在那裡，在打出那麼爛的表現後，你甚至不該在休士頓被人看到。」

現已轉任球評的麥格瑞迪，在2004到2010年期間效力火箭，是他職業生涯最輝煌的時刻，跟「移動長城」姚明的組合，更令人津津樂道，他到現在仍然受到休士頓球迷愛載，這些痛批哈登的話從他口中說出，當然更具分量。

「我完全找不到能替哈登第6戰差勁表現辯護的正當理由，我為他感到羞恥，他自己也該感到羞愧，」麥格瑞迪表示，「他本來就該為了自己的糟糕表現，跟火箭球迷、教練與隊友道歉。」事實上，哈登也在賽後記者會公開致歉了。

不過麥格瑞迪認為，哈登本來有機會把西區準決賽戰局扳平的，特別是馬刺少了帕克與里歐納德，而且還在自家主場，「我很抱歉，儘管我很喜歡哈登，但他那天看起來就像喪失對比賽的興趣，甚至感覺不想打這場比賽。」

第6戰賽後徹夜狂歡的哈登，理所當然無法出席隔天季末記者會，當時火箭總管莫瑞給的理由是，「希望給哈登更多私人空間！」哈登如此脫序的舉止，惹怒麥格瑞迪也是應該，不過莫瑞也太「放縱」哈登了吧！

(中時電子報)