瓢蟲立大功！天王麥可愛女自po正面日光浴上空照
天王麥可傑克森逝世快8年，2009年身後留下3名子女，如今孩子們也慢慢長大，當年在追思會上哽咽喊著「爹地一直是最棒的父親」的小佩莉絲(Paris Jackson)，如今已是個19歲的金髮辣妹，繼承爸爸「做自己」 特質的她，私下作風也相當膽大有個性，竟在社群網站自po上空裸照，且是正面全裸。
長大後的佩莉絲相當堅持做自己覺得對的事，近日她在IG張貼了一張與愛犬一同曬日光浴的溫馨照，但大家關注的都不是汪星人多可愛，而是她「全裸入鏡」，佩莉絲上半身脫光光，僅自己加工放上兩隻瓢蟲圖案遮住重點部位，從表情看來，對赤身裸體似乎相當習慣且自在。
然不少人對她的大膽無謂感到反感，常常看見網友留言抨擊她，佩莉絲也曾詳述過自己的心境，她表示不穿衣服對她來說是一種回歸自然的行為，是在表達身心靈的健康與自在，要大家別總學好萊塢那套，把裸體牽扯上情色，也表示在家做園藝工作時，常常是赤裸的，而她感到很自在，據悉，佩莉絲日前已被美國知名模特兒經紀公司IMG Models簽下，還接了高達7位數的Calvin Klein廣告代言，也登上時尚雜誌封面，完美繼承父親衣缽，進軍演藝圈，未來發展相當被看好。
(中時電子報)
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