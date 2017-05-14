毒蟲連闖三紅燈辯稱要趕回家擦痔瘡藥

蕭男為返家吸毒，連闖三紅燈被逮，還辯稱：「要急著回家擦痣瘡藥」。（馬瑞君翻攝）

64歲蕭姓男子，日前騎機車連闖3個紅燈被警察攔下，警方一查發現他是毒品人口，問他：「急什麼？」他還淡定回答：「要趕回家擦痔瘡藥」，還拿出一包白色粉末說是「痔瘡藥」，要塗抹在臀部的。沒想到警方一化驗是海洛因，他才坦承急著想回家享用剛買到毒品，急著吸食解癮才會闖紅燈。

市警三分局立德派出所員警，日前於下午時巡邏至東區建成路段，見一名男子騎機車由建成路往南疾速，還連闖3個紅燈，在建成路、振興路口攔查，騎機車的蕭男說：「因為生病，想快點回家，才會連闖3個紅燈。」

警方一查發現蕭男是毒品人口，蕭男見警方起疑，索性主動掏出掏出1個裝著白色粉末的夾鏈袋，還裝得情色自然的說：「這包白色粉末是塗抹痔瘡用的藥，要趕快回去塗抹在患部。」還使出苦肉計，宣稱自己罹癌、身體不好，希望警方放他一馬。

沒想到警方一驗，發現該包白色粉末為第1級毒品海洛因，毛重0.31公克，蕭男才改口，才剛買了毒品，急著回家吸毒，才會連闖紅燈。他懊惱，「這下子，剛買到的毒品還沒享用到，就被逮，真的是吃緊弄破碗！」

但蕭男還是不放棄，繼續硬凹，表示自己已經戒毒20多年，因罹患癌症才會又吸毒，希望警方原諒他，但仍被依毒品危害防制條例法辦。

★保護自己、遠離毒品 中時電子報與你一起拒絕毒害！

(中時)