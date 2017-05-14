男大生扮女裝闖女校 柯P：社會偶有奇怪的人

台北市長柯文哲表示，校園應該是開放空間，但又怕出事，如何取得平衡還要思考。（資料照／王英豪攝）

有民眾向媒體投訴指出，上個月有名男大生，戴上黑短假髮、穿著白衣黑裙、甚至穿上女性內衣，在上課時間混入中山女高，後來被教官抓到，男子聲稱「想體驗女校生活」。對此，台北市長柯文哲今表示，社會上偶爾有一兩個奇怪的人。

媒體問及，男子能成功混入校園，是否代表社區巡守破功？柯強調，宜蘭的小學沒有圍牆，而台北發生過兩起殺童案件後，就設置一堆圍牆、電子圍籬，他已在反省「要不要為少數案例增設制度，卻搞得大家很不方便？」

他認為，校園應該是開放空間，可以給社區使用，但又怕出事。據統計總人口有千分之四是精神分裂，他不贊成為了這些人搞得風聲鶴唳，如何取得平衡還要思考。

(中時)