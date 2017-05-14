5月14日中視午間新聞速速報

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《北韓今晨射彈 文在寅上任後首次》

北韓今天清晨，從西部平安北道"龜城"附近，往東方海域發射一枚"彈道"飛彈。這是南韓總統"文在寅"上任後，北韓首度發射飛彈，挑釁意味濃厚。

《勒索軟體肆虐全球 謹記五招自保》

全球陷入"勒索軟體"攻擊，災情已擴及全球100個國家，台灣僅次於俄羅斯，成為第二大重災區。美國消費者報導雜誌，提供五招，教您自保。

《今悶熱天氣穩 明後天鋒面到防雨》

母親節天公作美，從今天開始到明天上午，降雨緩和，各地幾乎都是"陽光露臉"的好天氣，不過，明天下午"鋒面結構"逐漸增強，"禮拜二"將開始變天。

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(中時電子報)