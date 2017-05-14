防勒索病毒攻擊 政院：要求各部會更新電腦

全球近百地區12日遭集體勒索病毒軟體駭攻，台灣已有民眾向警局報案，行政院資通安全處今（14）日表示，至目前為止，國內政府機關、醫療院所或公共設施，沒有傳出受到攻擊的情形，不過為了積極防範，政府最新因應作為如下：

一、 今天請各部會資訊主管在上班前，先檢查機關內電腦更新至最新狀態。

二、 今天將勒索病毒連結的主機網址，直接在GSN（政府網際服務網，Government Service Network）中阻擋。

三、 請金管會與金融機構、通傳會與電信業者及衛福部與醫療院所，保持密切聯繫，若有狀況，應即時因應並通報行政院，行政院會適時支援。

(工商)