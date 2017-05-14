容積代金制惹議 柯P：6月底前辦論壇協商
北市府容積代金新制惹議，日前有百名地主在市府前抗議，台北市長柯文哲今早出席活動受訪表示，這是很難解的問題，市府劃設公設保留地，卻沒有錢徵收，等於是強占民地，但問題還是要解決，6月30日前會再辦論壇討論。
柯文哲指出，市府過去幾十年劃設道路和公園，卻沒有錢跟民眾徵收，等於政府強佔民地，這些徵收金額加總要1.4兆，相當於北市府10年的總預算，每天都有人抗議，卻無法解決。他已交代副市長鄧家基近期再開一次論壇討論，然而柯P也表示，這是幾十年來的問題，「我也不知道該怎麼辦」。
(中時)
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