母親節沒帶禮物給柯媽 柯P：連飯錢都媽媽出

台北市長柯文哲公務繁忙，昨特別回新竹老家過母親節，卻被發現兩手空空回家。柯今早受表示，確實沒有帶禮物回家，只是給媽媽「看一看」，一起吃個飯，後來發現連吃飯的錢也是媽媽出的，反正媽媽就是這樣，都是「無給職的」。

外界好奇，今天母親節是否會幫妻子陳珮琪慶祝，柯笑說，昨天陳珮琪值班，他出門的時候太太還沒回家，今天再處理。

(中時)