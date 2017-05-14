屏東產安心蛋 今免費嚐與半價購

今早8點在屏東忠孝國小發放1800顆免費水煮蛋，不到半小時就全數發放完畢。（周綾昀攝）

屏東縣養雞協會今到忠孝國小宣傳「雞蛋屏東出產品質保證」。（周綾昀攝）

近日戴奧辛蛋事件，民眾對雞蛋產生疑慮及恐慌，全台雞蛋第2大宗產地屏東，不但未捲入風波，也因早在20年前配合政府，強調不添加藥物與抗生素，成「屏東出產品質保證」，屏東縣養雞協會今早為鼓勵多吃蛋，在忠孝國小送水煮蛋與半價洗選蛋，半小時內搶購一空。

近日因雞蛋含戴奧辛，讓民眾人心惶惶，深怕自己吃下世紀之毒，為此，屏東縣養雞協會為鼓勵民眾多吃蛋，與宣傳屏東出產的但很安全，今早8時在忠孝國小舉辦「國產優質雞蛋品嚐促銷」，提供600盒品牌安心洗選蛋，以每盒半價30元促銷，還有1800顆免費水煮蛋品嚐，不到半小時就被搶完。

「屏東區產的雞蛋絕對安全無虞。」屏東縣養雞協會總幹事張宏璋說，20年前屏東蛋農配合政府不給蛋雞施藥及注射抗生素，因此從未出過問題，因此屏東的雞蛋銷往高雄、台中、台北與台東等地的蛋，都能安心食用。

張宏璋說，屏東的蛋農雖普遍未自行送驗，但送往高雄液蛋原料廠商皆通過CS認證，若蛋農不符合規定還要罰錢，因此都以高規格控管，才會受到消費者歡迎。

屏縣農業處長黃國榮表示，雞蛋是便宜又方便的動物性蛋白質來源，富含鈣質鐵質、維生素群、礦物質及卵磷脂，是非常豐富且均衡的食材，加上蛋餅、蛋糕等雞蛋料理多種又簡單，成為國人每天都可攝食，作為蛋白質營養補充來源。

(中時)