綠島潛水客失蹤，順利尋獲

綠島潛水客失蹤，搜救人員成功救援。（莊哲權翻攝）

4名潛水客在昨天下午5點38分在綠島馬蹄橋下潛水時，僅有3人上岸，1名王姓潛水客失蹤，疑遭流帶離岸際，海巡署第一三海岸巡防總隊獲報後，通知綠島安檢所，由所長蕭肅平率員搜救前往搜救。

搜救人員於馬蹄橋左側案際海域發現失蹤民眾附近岸際海域載浮載沉，立即拋擲浮力拋繩帶，10分鐘後成功將人員救援上岸；並成功救援上岸，身體與精神狀況無虞 。

王姓潛水客身體及精神狀況無虞，他感謝安檢所積極救援後，便自行離開現場。

海巡署第一三海岸巡防總隊呼籲，民眾於海域進行遊憩活動時應注意自身安全，並攜帶救生圈或穿著救生衣，勿前往危險海域戲水；如遇危難狀況，請立即撥打海巡署118服務專線，將立刻提供援助。

(中時)