避孕藥洗頭促生髮？
男性為了治療雄性禿，無所不用，網路謠傳將口服避孕藥搗碎，塗抹頭皮洗頭，可以促進頭髮生長，治療雄性禿頭；然而專家卻表示，男性會出現女性象徵。
依據自由時報，中國附醫國際醫療美容中心主任邱品齊表示，雄性禿與遺傳及頭皮毛囊問題相關，使用避孕藥洗頭不但完全沒有根據，且尚未證實雌激素可以治療雄性禿，反而男性恐會出現乳房變大等女性特徵。
食品藥物管理署人員提醒，口服避孕藥屬醫師處方藥，需由醫師診斷後、開立處方箋，再經由藥師核對，方可領藥；而且以避孕藥治療禿頭，不屬於正當使用規範下，有不適症狀，是無法得到藥害救濟。
市面上治療禿頭產品良多，提醒民眾要選擇經有實驗證明、具有療效的合格產品使用，才有保障。
(中時電子報)
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