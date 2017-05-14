母親節前夕痛失奶奶 賀軍翔慟：永遠愛妳
14日是母親節，賀軍翔12日曬出多張與奶奶合照，透露她已去了極樂世界，哀悼寫下：「很高興這輩子能當祢的孫子，奶奶，永遠愛祢」。
賀軍翔懷緬與奶奶多年來的相處點滴，並PO出多張合照寫下：「親愛的奶奶，在5/7號上午離開了，90歲的奶奶走的很安詳，功德圓滿去了極樂世界，謝謝奶奶的辛苦，才能有我們這些後代子孫，很高興這輩子能當你的孫子，奶奶，永遠愛你﹗」
網友也安慰他要節哀，並說奶奶有你這個孫子是非常驕傲的，而他時隔3年再拍網路劇《寒武紀》，但宣傳期卻碰上親人離世，粉絲也大讚他的敬業。
(中時電子報)
關鍵字：賀軍翔
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