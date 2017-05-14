認真拚要買禮物 車手卻讓媽心碎
認真拚卻讓媽心碎！30歲吳姓男車手涉嫌領取人頭帳戶，9日欲搭高鐵北上交付提款卡時，遭市刑大偵六隊逮捕，並供出24歲郭嫌「吃好逗相報」拉他入行，吳嫌表示，原想認真賺錢合買母親節禮物，沒想到卻落網，2人訊後依詐欺罪嫌移送法辦。
偵六隊指出，3個月前接獲民眾報案，指透過小額貸款廣告，將雙證件及存摺寄出後沒下文，警方立即從貨運點積極展開調查，鎖定取貨的吳嫌。
警方表示，吳、郭嫌2人是舊識，今年分別北上台中找工作，郭嫌3月底時透過網路遊戲玩家，遭詐欺集團吸收為取人頭帳戶車手，每件佣金3000至5000元不等，一個月後，遂介紹待業的吳嫌加入行列，自己則漸漸坐領下手業績，抽成一半佣金，警方在兩嫌住處起出人頭提款卡8張、帳戶存摺17本、證件16張、電話卡1張等物證。
警方指出，吳嫌為躲避查緝十分小心，穿著輕便也不背包包，下車後均戴上口罩，落網前3天，每天傍晚都積極搭高鐵北上交付提款卡，他向警方供稱，自己離鄉背井無法慶祝母親節，只好「認真拚」，打算與兄弟姊妹合買禮物送媽媽。
(中時)
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