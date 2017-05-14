MLB》馬林魚又輸勇士 淪國聯東區墊底

沃奎茲先發6局失2分繳優質，仍救不了馬林魚擺脫低潮。(美聯社)

馬林魚進到5月，狀況真的是急轉直下，連同昨輸給勇士，11場比賽竟然只贏2場，若再輸球就可能落居國聯東區墊底，14日他們再與勇士交手，傷癒復出沃奎茲(Edison Volquez)拚出6局失2分優質好投，然而他們打線卻全面熄火，9局僅得到1分，最終魚軍1比3苦吞4連敗，排名與勇士互換，跌落墊底。

看魚軍前幾場比賽的數據，除了投手群不穩定，缺乏得點圈的適時一擊，也是其中一個主要問題。這個狀況此役同樣沒改善，前5局儘管沃奎茲僅失2分，但他們三度進占到二壘得點圈，但卻1分未得，反觀勇士攻勢雖不多，但4上能把握住機會，靠著3支安打換回2分，奠定勝利的基礎。

隨後魚軍雖靠波爾(Justin Bour)的陽春炮追回1分，但牛棚不夠力，讓勇士8上又靠3支安打回敬1分，也澆熄魚軍反撲氣燄，讓魚軍終場2分之差落敗。而最悲情的，莫過於拚出6局失2分優質先發的沃奎茲，但他也只能選擇接受，「輸球我不會怪任何人，無論比賽中發生甚麼事，沒什麼好抱怨的。」

儘管魚軍近期投打戰力明顯失衡，苦吞4連敗落居分區墊底，戰績13勝21敗更是全聯盟倒數第4，但總教練麥汀利(Don Mattingly)並未失去信心，「或許有些事情看起來很糟，但對我來說，這些事情我都經歷過，那不是該思考的問題，必須讓自己別陷進低潮中，如果不想讓事情繼續下去，那就試著改變它！」

(中時電子報)