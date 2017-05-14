北韓狂射飛彈 日亟需5利器

北韓14日淩晨約5時27分時，在平安北道龜城一帶試射了彈道飛彈，飛行約700公里。據韓國聯合參謀本部分析，由飛彈飛行的距離來看，試射可能成功。

而據共同社報導，北韓這次試射的飛彈飛行高度達1,000公里，日本不排除北韓試射的是新型彈道飛彈。

不過，據《紐約時報》（The New York Times）報導，由美國太平洋司令部（The U.S.Pacific Command）偵測並追蹤飛彈的相關數據顯示，北韓試射的並非洲際彈道飛彈。

由於北韓發射的飛彈在飛行30分鐘後，雖未落入日本專屬經濟海域，但仍落入東海（日本海），因此引發東京強烈譴責。

《國家利益》（The National Interest）網指出，日本與北韓僅隔著336英里（541公里）的水域，平壤經常威脅要攻擊這前殖民國，並不時試射飛彈，還堅持發展核武，令東京覺得備受威脅。

韓國情報單位認為，平壤已掌握在蘆洞中程彈道飛彈（Nodong MRBM）上安裝核武的技術，而這射程可達日本。

儘管日本已有由「神盾」戰鬥系統（Aegis combat system）與「愛國者」飛彈（Patriot missile）構成的雙層彈道飛彈防禦網，但仍認為有必要再增加第三層，好從源頭消除遭核但攻擊的疑慮，也因而引發爭議。

而日本若想因應北韓的飛彈威脅，以下有5種能守能攻的武器系統︰

1. 陸基「神盾」（Aegis Ashore）系統 ︰這是美日艦上「神盾」戰鬥系統的陸上版，對防止北韓飛彈射到日本很管用。雖然日本金剛級戰艦上已有「神盾」彈道飛彈防禦系統，但這級戰艦只有4艘。要是設置永久性陸上「神盾」基地，1天24小時隨時進行監控，就能減輕金剛級戰艦的傳統任務。此外，加裝陸基「神盾」系統要比採購新護衛艦∕驅逐艦便宜得多。

尤其是裝了標準3型（SM-3）Block IB攔截飛彈的最新型「基線9」（Baseline 9）陸基「神盾」系統，對應付短、中程飛彈更是有效。

此外，它也能加強防範中國發動大規模飛彈攻擊。

2. 「全球鷹」（Global Hawk）無人偵察機︰日本目前打算採購向美國採購3架RQ-4「全球鷹」無人偵察機，而這幾乎肯定是衝著北韓來。

萬一真的爆發戰爭，北韓勢必會分散飛彈，或甚至核武，以躲避偵察。而採購更多「全球鷹」，將有助於日本自衛隊同時進行多重偵察，並進行相關評估。

3. KC-46「飛馬」（Pegasus）加油機︰日本雖有4架KC-767J空中加油機，但數量太少，不足以支援持續性反彈道飛彈作戰。日本2015年挑中了美國空軍的KC-46A「飛馬」加油機，要是爆發戰爭，他們將需要在東海執行空中作戰巡邏，攔截敵機，甚至深入北韓進行攻擊。

而F-35A聯合攻擊戰機執行防空壓制任務時，將需要空中加油機支援，但這可能需要起碼12架KC-46A。

4. MQ-9「死神」（Reaper）無人機︰一旦日方發現北韓移動式飛彈發射器，就必須迅速加以摧毀。但北韓防空系統或許無法充分壓制，以致使任務充滿危險。

這時便可動用「死神」無人機，載滿燃料與彈藥，從日本起飛，在北韓上空進行長時間巡邏。而備有「地獄火」（Hellfire）飛彈、GBU-12雷射導引炸彈，或是GBU-38聯合直接攻擊彈藥（Joint Directed Attack Munitions）的「死神」，則能迅速精準地剷除北韓飛彈部隊。

(中時電子報)