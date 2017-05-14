通緝犯遭國道警盤查 翻護欄摔水溝不治
桃園市大溪區50歲藍姓男子日前因毒品罪遭判刑12年6個月，14日國道警方在大溪交流道執行酒駕路檢專案時，藍男駕車左搖右晃，警方因此對其盤查。藍男稱未帶身分證明文件，警方請其徒手撰寫時，藍男突然推開員警，跳下10米坡坎，送醫後仍宣告不治。
國道警察局第6大隊表示，14日凌晨0時55分在大溪交流道執行酒駕路檢專案，發現藍姓男子駕車不穩，因此對其盤查。藍男下車後，向警方表示未帶身分證明文件，警方請藍男撰寫年籍資料，不料藍男突然推開員警，並翻過護欄往邊坡跳下。
員警大吃一驚，趕緊在交流道邊坡查找。1時18分發現藍男躺在邊坡下的水溝旁，已失去生命跡象，通報119救護後送醫仍不治。警方透露，盤查時不知男子身分，後續透過車輛資料查詢車主，得知車輛是藍男妻子所有，通知對方到醫院確認身分。
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(中時)
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