舒淇「母親節」po文自洩孕事？粉絲聞訊狂恭喜

舒淇從結婚以來，懷孕傳聞一直沒斷過。(中時資料照片)

亞洲女神舒淇與男神馮德倫情牽20年，去年9月低調結婚，婚後屢被傳懷孕，甚至在去年底金馬獎上被主持人陶晶瑩開玩笑，後有好友任賢齊反問媒體：「她承認了嗎？還是你們想套我話？」，但她本人都未置可否，儘管孕事傳聞滿天飛，但她近來曝光的照片，倒是看不出孕媽咪身形，讓人非常好奇「真相」為何，反倒是今天舒淇的一篇母親節貼文，引發網上一片恭喜聲！

舒淇在母親節發「嬰兒文」，讓粉絲猜測女神是否在暗示肚皮有喜？(翻攝自舒淇臉書)

今天適逢母親節，舒淇也應景貼了篇「感謝文」，主旨卻相當特別，她寫道：「是誰發明了嬰兒這種生物，完全無法溝通，一經訂購，近10個月後才到貨，裸機一部，無說明書，待機極短，2小時一充，耗電量驚人，且無法退貨更換，需要購買大量配件，鈴聲也很崩潰，需要自己慢慢摸索著安裝語音系統、作業系統，而且還不能提早或一次安裝到位～～by some one」。

女神這篇「嬰兒文」，除認證廣大媽咪們的辛苦、祝大家母親節快樂外，也被殷殷期盼她快點生個小寶寶的網友們猜測有玄機，引發熱議，已為人母的粉絲們讚舒淇分析精闢，講得很貼切，同時忍不住猜測女神是不是在暗示什麼，趕忙道恭喜！

(中時電子報)