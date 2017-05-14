禪修就在生活中！ 法鼓山推心靈環保

今天同時是母親節與浴佛節，法鼓山舉行浴佛祈福儀式，並發起「SRE心靈環保行動」，強調號召萬人以步行體驗禪心，意即Stop停下、Relax放鬆、Enjoy享受，實踐「禪修就在生活中」精神，呼籲外界在生活中落實心靈環保。

法鼓山結合母親節、浴佛節，作為心靈環保行動日，一早來自全台各地近萬名民眾，分別由捷運忠孝復興站、象山站為起點，漫步走到國父紀念館，藉此放慢生活步伐、調整「心靈時鐘」，用生活禪展開一整天的「心靈環保」。

法鼓山方丈果東法師今率眾進行浴佛祈福儀式，他表示，適逢母親節，凝聚向心力為全球媽媽們祈福、說聲母親節快樂。媽媽愛孩子與家人，呼籲外界也應關心周遭的人，並藉由「禪」反省檢討、健康正向思考，心安方能平安。

台北市長柯文哲出席活動，祝福國人活在當下、身心安定。他並體驗法鼓山「鐘生幸福」，為社會撞鐘祈福，以及禪修心樂園、禪悅微食等活動。果東法師也強調，1天有9萬秒、也就是有9萬次機會，讓身心沉澱、放鬆。

超過百名法鼓山青年志工，今天也演出「慢活心舞動」，呼籲「把心拉近」；並利用資源回收打造行動藝術看板，邀民眾跟隨舞動、合影，並體驗Stop、Relax、Enjoy的精神；法鼓山合唱團也以「快閃」方式，排出SRE字樣宣導。

26歲的青年代表黃國豪，目前從事表演工作，他說，7年前接觸法鼓山，藉由禪修與法師講解，情緒較過去更放鬆，同時更能釐清自身想法，例如他對於成功的定義便與過去有截然不同見解，不少刻板印象或偏見也一一消除。

帶兩名子女參加活動的媽媽李佩蓁表示，皈依佛門已將近10年，禪修讓自己不再像以往個性急躁，也學會用方法解決生活中面臨的大小問題。她建議，接觸禪修並不難，可以從靜坐入門，學習沉澱情緒、讓思考更清晰。

法鼓山表示，聖嚴法師於1992年提倡「心靈環保」，精神即為禪修，倡導在生活中用「禪」的方法照顧自己、照顧他人，進而安定社會、淨化世界，期待人人都能以「禪心漫步FUN鬆行」的方式，愉快生活、福慧傳家。

(中時)