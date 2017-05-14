高雄慈濟浴佛大典 陳菊全程參與
今天是母親節，也是佛誕節，慈濟高雄分會清晨7點舉辦「佛誕祈福」浴佛大典，高雄市長陳菊一如往年擔任主祭，帶領市府主管與3000多名民眾共同祈安、浴佛，儀式歷時約1小時，場面莊嚴隆重。
今天有花蓮靜思堂、台中潭子慈濟醫院、台中清水靜思堂及高雄靜思堂同步舉行浴佛大典，並以視訊連線方式，與人在花蓮的證嚴法師視訊，彷若上人在眼前。
多年來，參加慈濟母親節浴佛，是陳菊的既定行程，她今天清晨6點多就到現場，全程參與；身為高雄市民的母親，陳菊追憶媽媽是一位堅強且質樸善良的人，她說，即使遭遇人生挫折，媽媽都沒抱怨，也給她很多支持；往後當她面臨市政很多困難時，就會想起媽媽的精神，知道凡事要忍耐，退一步海闊天空，能承擔的，就盡力去承擔。
她感謝慈濟舉辦如此盛大的母親節感恩活動，勉勵大家要勇敢善良、隨時感念媽媽，孝順更要及時，希望每個人都能藉由媽媽的愛，成為正直、懂得付出的人。
浴佛大典由陳菊站在隊首捧著香花，帶領隊伍來到浴佛臺前，虔誠獻供，祈求台灣平安；活動以視訊連線方式，與花蓮同步舉行，在一百位靜思精舍法師的引領下，在「禮讚」樂聲中揭開浴佛大典。
逾3000人同聲齊唱「爐香讚」、「開經偈」，在浴佛偈誦中，以雙手沾香湯浴佛，虔誠「禮佛足、淨心地」，眾人虔誠一念心慶祝「宇宙大覺者」佛陀降臨世間，藉由「禮佛足」感念「佛恩、父母恩、眾生恩」。
高雄靜思堂還特別準備熱騰騰的「平安粥」，在民眾與佛接心後吃碗熱粥解渴止饑，也為心靈添平安。
今天隨陳菊參加浴佛的市府主管有副市長許銘春、秘書長楊明州、副秘書長蔡柏英、民政局長張乃千、教育局長范巽綠、衛生局長黃志中、環保局長蔡孟裕 、觀光局長曾姿雯、社會局長姚雨靜、工務局長趙建喬、文化局尹立、市警局長陳家欽及高雄市議員、里長代表等人。
(中時)
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