路跑送暖 貿協募逾2千本書送印尼失學兒童

「2017年台灣精品愛心公益路跑」今天在雅加達暖心開跑 ，貿協董事長黃志芳參加5公里賽事，跑完全程。 （王莫昀／攝）

「2017年台灣精品愛心公益路跑」今天在印尼雅加達GBK體育場暖心開跑， 參加5公里賽事奪得第1名的Silias，僅用了15分鐘便跑完全程。 （王莫昀／攝）

路跑兼做公益！「2017年台灣精品愛心公益路跑」今天在印尼雅加達GBK體育場暖心開跑，為幫助當地失學兒童，貿協邀請印尼民眾一同作公益捐童書，短短2小時就募得2,325本書，將透過公益團體Obor Berkat Indonesi贈予失學兒童，讓每位小孩都有受教育的機會。

今年邁入第4年的台灣精品愛心公益路跑，分成5公里及10公里兩組，吸引逾3000名民眾參與。由於印尼兒童議題近年來日漸受到關注，今年貿協特別邀請印尼民眾捐書做公益，並祭出三陽機車贊助的摩托車一台以及宏碁電腦贊助的二合一筆記型電腦作為獎品。

平日多會爬山做運動的貿協董事長黃志芳不諱言，為了參加這次路跑，已練了2、3天慢跑，他表示，今早天氣非常好，沒有太陽，跑起來非常舒服。

黃志芳並指出，貿協舉辦形象展、路跑等活動，很重要的是要能貢獻當地社會，這次路跑活動則是希望藉由活動聚集所有跑者正面能量，捐書幫助失學兒童，也讓大家在運動的同時，心靈更加健康。且透過此次大型的戶外活動結合台灣精品展示，將有助於提升台灣產品在當地民眾心中形象。

參加5公里賽事奪得第1名的Silias，僅用了15分鐘便跑完全程，他十分興奮地表示，現在印尼開始重視路跑活動，為此越來越多當地單位舉辦路跑，參賽者也日益增加，因為大家覺得這是很建康的活動。

路跑活動完賽後，許多跑者至攤位品嚐台灣特色美食珍珠奶茶及紅遍東南亞的星球爆米花，不僅如此，主辦單位還設計射飛鏢、棒球等台灣夜市常見的遊戲，讓跑者能在一邊體驗台灣特有文化的同時，也能認識台灣品牌，是相當難得的創新體驗。

有跑者不諱言，這次參賽主要是知道現場還有一些展示活動，她表示，以前對台灣的認知，僅是台灣地理位置在日本的南方，但參加這次活動讓她對台灣感到好奇，想去台灣看看。

(中時)