大陸名校董座外逃11年被捕 涉貪超1億人民幣

涉嫌挪用資金並從中貪汙超過1億元人民幣，在接受調查期間外逃，南開大學允公集團前董事長楊育麟被成功緝捕，逃了11年還是被抓回來。

天津媒體13日報導，今年5月1日，外逃11年的南開大學允公集團原董事長楊育麟遭到成功緝捕。報導指出，2007年，天津南開允公集團有限公司前總裁楊育麟因嚴重違紀，被南開大學黨委予以開除黨籍處分。據瞭解，楊育麟在2006年3月接受調查期間外逃。

截至目前的調查發現，楊育麟在任職期間，嚴重違反國家有關法律法規和黨紀政紀的規定，超越職權，隱瞞資金真實用途，多次擅自決定將南開允公集團有限公司的巨額資金用於與該公司正常經營活動無關的單位和個人，致使大量資金流失無法收回，造成了巨大經濟損失。

此外，楊育麟還蓄意偽造會計憑證，情節嚴重。其行為已構成了嚴重的失職、瀆職及嚴重違反財經紀律錯誤，特別是在組織對其進行調查期間長期隱匿，拒不配合，影響極其惡劣。

《第一財經日報》2007年2月6日報導，此前的2006年6月，南開大學黨委曾向學校中高層通報了允公集團出現重大資金漏洞情況。據當時的通報，該事件涉及資金4億元人民幣，其中1.1億資金被楊育麟貪汙、挪用，另外3億元債務問題乃楊擔任總裁期間管理失誤所致。該案重點嫌疑人楊育麟在2006年3月接受調查期間外逃，至今未有消息。

楊育麟曾是南開外語系一名普通教師，1995年楊開始擔任交通銀行南開分理處主任。1997年，允公集團成立，校方選中楊育麟擔任總經理。

(旺報)