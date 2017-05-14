高市教育局種子培訓 25位教師學自組飛行器

高雄市教育局推動自造教育，與第一科大合作「創意多旋翼飛行器」教師培育課程，來自全市國中小25位教師，學習組裝、操作飛行器。（高市教育局提供）

高市教育局推動自造教育，與第一科大合作「創意多旋翼飛行器」教師培育課程，來自全市國中小25位教師，學習組裝飛行器、測試、起飛，發現飛行器組裝沒有想像中困難，未來希望回到校園推廣手作飛行器，帶領學生從不同視角看看原本熟悉的校園。

教育局表示，「創意多旋翼飛行器」課程由橋頭國小承辦，13日在高雄第一科技大學「創夢工場」登場，日前報名公告一發布，25個名額立即被搶光，足見飛行器、空拍機議題熱門程度，透過這場工作坊體驗課程，培訓教師成為Maker種子師資，回到校園落實自造者教育。

高市教育局與第一科大合推「自造者教育策略聯盟」，3月11日至8月15日，陸續開設6場次「科技自造夢工坊」培育計畫，以中小學教師為主要參與對象，授課內容包含雷雕、皮件、翻模、木工、金工與創意多旋翼飛行器、3D列印等手作創意作品體驗課程。

(中時)