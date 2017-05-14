高雄》失業廚師心情差 竟偷竊發洩
曾在日本料理店擔任廚師的羅姓男子，因失業心情不好，竟然到高雄市賣場偷竊發洩不滿情緒，由於他身材壯碩，目標明顯，早就被安全人員鎖定。
三民一分局三民派出所前天下午3點30分，接獲轄內河東路某大賣場報案，稱有1名男子在賣場裡行竊，員警迅速趕到現場，調閱監視器，發現該名男子進入賣場後，陸續將貨架上的水能量全效包裝拆開，將包裝上的防盜貼條撕掉再放進自己背袋，之後若無其事地拿了一個25元麵包至收銀台結帳。
由於他身材壯碩，安全人員早注意到他，離開收銀台時遭安全人員攔阻，通知警方到場，並於側背包起獲價值1958元的水能量全效乳，警方帶回偵辦。
警方調查，羅姓男子（30歲）曾是日本料理店廚師，因吸毒被老闆炒魷魚，他指稱因為失業心情不好，才以偷竊來表達不滿的情緒，憤世嫉俗的心態讓辦案人員直搖頭。
羅男遭警方逮捕時，完全沒有悔改之心，直言只是對這現實社會充滿不滿，想報復這社會。警方初步研判羅嫌應是沒錢花用，才會企圖在賣場行竊，因體型肥胖，一出手便被安全人員盯上。訊後，警方依竊盜罪將羅姓竊嫌移送法辦。
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(中時)
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