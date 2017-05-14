蔡英文就職周年 管中祥：這年她不斷自我打臉
總統蔡英文即將就職屆滿周年，媒體學者管中祥評論她這一年來的施政，認為蔡的執政作為與理念漸行漸遠，一年來的施政不斷自我打臉、違背承諾。
傳播學者管中祥昨(13日)在「公民行動影音資料庫」發文，檢討民進黨執政一年來的「績效」，批判蔡英文在許多社會議題上並沒有落實其聲稱的「公平正義」。政府單單強調經濟發展，但是在勞工權益、居住權益、環境保護、文化保存方面有諸多矛盾。
例如台南鐵路地下化爭議、台中黎明幼兒園重劃爭訟等問題，政府溝通的誠意顯然不夠，當然也反映在施政滿意度調查上面。根據民調數據，蔡英文的「協商溝通能力」不滿意度高達70.8%，顯然需要檢討。
在勞工問題方面，民進黨政府在政策上傾向財團，大砍國定假日；強推「一例一休」，更造成勞資雙輸，成為民眾最不滿意的政策。
回顧蔡英文提出的「十年政綱」，她美麗的說辭不曾變過，但作為卻大相逕庭。這顯示出整個民進黨的治理態度與能力，甚至是該黨驅動治理方向的發展主義思維！
(中時電子報)
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