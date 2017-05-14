郭富城嫩妻吃飯墊報紙 方媛被酸沒品味
香港天王郭富城（城城）上月娶回29歲大陸嫩模方媛，正式升格人夫，儘管小倆口從婚前到婚後，都被盛傳有喜，不過兩人懶理傳聞，低調享受新婚時光，方媛也樂於享受人妻生活，昨（13日）曬出她親自下廚替郭富城煮的晚餐，不過卻因她桌上墊著舊報紙，遭部分網友酸沒品味。
正值新婚的方媛，婚後一舉一動備受矚目，她近期則大秀廚藝，日前在半夜做手抓餅吃，昨則為郭富城進廚房，變身家庭主婦，花了一個多小時，做出三菜一湯家常菜，曬出糖醋排骨、番茄炒蛋、炒馬鈴薯絲與紫菜蛋花湯，色香味俱全，天王夫妻的新婚日常樸實又幸福。
不過美食下方卻墊著報紙，讓方媛曬的下廚照，意外引發熱議，遭部分網友酸沒品味「其實可以用桌布代替報紙，這樣會顯得你是個有品味的女主人。細節很重要」，認為鋪報紙不衛生、有點難看，不過也有人力挺「不做作，感覺很溫馨，讚」、「我都是用報紙的」。
(中時電子報)
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