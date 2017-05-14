慈濟舉行2017年浴佛 全球38國26萬人參與

慈濟14日舉辨三節合一全球浴佛大典。（圖/慈濟基金會提供）

慶祝「佛誕節、母親節、全球慈濟日」三節合一，慈濟基金會舉辦「2017年全球浴佛大典」，在5月14日早上7點起，在證嚴法師帶領，於花蓮靜思堂結合台中潭子、清水及高雄四地連線共1萬2318人虔誠禮敬諸佛後，開啟全球浴佛祈福儀式。

2017年5月14日母親節，慈濟基金會於全球五大洲共38個國家/地區，預計舉辦逾472場浴佛典禮，台灣地區共計有278場次，全台各道場千位法師與會，超過13萬民眾參與。海外地區計有5大洲、37國194場，將近13萬，全球合計超過26萬人共沐佛恩、親恩、眾生恩。

在非洲，南非、賴索托、莫三比克、辛巴威、史瓦濟蘭，克難環境，心靈富足。在美洲，13個國家舉行浴佛，全球第一場浴佛在天主教國家厄瓜多，參與民眾感恩台灣聞聲救苦、千里救災救難。

在歐洲，英國、德國不分宗教與種族，溫馨浴佛祈平安。在大洋洲，紐西蘭、澳洲天堂國度帶動植福，「知福、惜福、再造福」。

在亞洲，共計15國舉辦慈濟浴佛典禮，馬來西亞、菲律賓「三千大千瞬間現、立體琉璃同心圓」，均有超過萬人與會，汶萊、韓國首次共沐佛恩。

在台灣，「一方有災、慈濟有愛」，受災民眾重生再起、誠心參與；「希望工程、援建有成」，花蓮、屏東、苗栗、台東等慈濟援建學校師長、校長感恩與會！「族群融合、佛恩合和」花蓮慈濟大學外籍生、彰化新移民熱情參與。「孝親典範、傳愛模範」各地三代、四代同堂家族一起禮敬諸佛、感念親恩。

、全球五大洲、37國共194場活動，26萬人共同沐佛恩、親恩、眾生恩。（圖/慈濟基金會提供）

「迷途知過、懺悔離垢」，在澎湖、金門、台中、屏東、宜蘭、花蓮等6縣市監獄、戒治所、看守所、少年觀護所13場次浴佛，聲聲佛號懺悔得離苦、虔誠浴佛淨自心。

全球最大場在台北中正紀念堂舉行。（圖/ 慈濟基金會提供）

其中全球最大場次浴佛，是在5月14日下午於台北中正紀念堂舉行，超過2萬2千人與會，共有來自蒙古、俄、法、德、土、教廷、海地、日、韓、菲、泰、秘魯、印度、吉里巴斯、聖克里斯多福等15國駐台代表與大使出席觀禮，由600位年輕人及128法師演繹「鐘鼓齊鳴」後展開。

慈濟基金會指出，「合十的手，來自不同國度、種族、身份與背景，卻有著同樣感念佛恩、親恩、眾生恩的虔誠一念心」，莊嚴的浴佛典禮，不只是宗教活動，更有感念父母與天地眾生恩的意義，期盼透過浴佛典禮，啟發人人心中善念，回歸人人找回自性的善良本性！

(中時電子報)