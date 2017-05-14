慈濟浴佛大典 志工媽媽推著女兒虔誠浴佛 散發母愛光輝
慈濟基金會今〈14〉日在南投與草屯中山公園運動場舉行浴佛大典，逾3000人參加，場面莊嚴隆重；會中最為感人的是，志工張一賓推著坐輪椅的寶貝女兒劉怡伶連袂出席，並虔誠浴佛祈福，成為會場備受注目的焦點。
慈濟基金會南投、草屯的浴佛大典，南投縣長林明溱、前國策顧問林源朗、立委許淑華、前農委會主委陳志清以及草屯鎮長洪國浩、李轂摩大師等都分別到場共襄盛舉，其中還有不少家庭扶老攜幼及抱病參加浴佛，場面溫馨感人。
「身為心理治療師，卻幫不了自己的女兒走過情關。」「如果那天我也如常的去敲了女兒的房門，遺憾是不是就不會發生？」
今年已60歲，在草屯療養院擔任臨床心理師的張一賓，回憶7年前的往事，仍不能自己，因當年原就讀成大政治系的女兒劉怡伶，走不過情關，選擇燒炭輕生。
雖然發現後緊急送醫，撿回一命，但昏迷指數只剩3，經長期照顧、逐漸甦醒恢復意識，卻因腦部缺氧過久，腦神經嚴重受損，肢體已癱瘓，智力退失約僅5歲，7年來，在治療復健中漸有起色。
慈濟志工張一賓表示，現在的她已從悔恨自責中走出來，但仍要盡最大的力量照顧女兒，所以年過60，還繼續工作，就是希望有一天女兒能夠生活自主，不依賴他人；今天是母親節，張一賓將「擔心、自責」轉換成祝褔，以輪椅推著女兒到會場，期藉由浴佛自我祝褔，也祝褔天下的孩子都能健康平安成長。
多年來劉怡伶對母親的辛勞，看在眼裡，今天特別利用母親節向媽媽獻花，表達感恩之情，並也為自己當年做的傻事向媽媽致歉，她也表示，會謹記證嚴法師「不要空過生命」的開示，努力復健，希望明年此時能夠自己站起來、自己走來浴佛。
(中時)
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