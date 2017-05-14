NBA》不服輸！柯瑞：大一一直追趕KD得分
儘管打到今日，勇士明星後衛柯瑞與隊友杜蘭特在NBA地位不分上下，但在兩人就讀大學時，柯瑞卻一直在追趕杜蘭特的場均得分，理由當然是不服輸，科瑞表示，「我們大學同屆，所以在我大一賽季，我總在追逐KD數據！」
「在大一球季的任何時刻，只要我打出1場漂亮比賽，我知道杜蘭特也會一樣，」柯瑞14日表示，「我們的場均得分真的很接近，但在球季尾聲，他徹底爆發了，當時我就猜到他大學只打1年就會去NBA。」
當時就讀德州大學的杜蘭特，只打1年NCAA就投入NBA選秀，結果成為2007年選秀榜眼，柯瑞則在戴維森學院待了3年，才在2009年第7順位被勇士選上，等於杜蘭特在NBA的資歷，還比柯瑞多出2年。
兩人在大一球季的數據也很優異，杜蘭特交出場均25.8分、11.1籃板，命中率4成73的成績單，柯瑞也有平均每場21.5分，投籃命中率4成63，不過如今兩人並居勇士當家球星，到底誰高誰低？確實很難分出輸贏。
如今從大一時期的競爭關係，到NBA同隊追逐總冠軍的合作關係，就算已是隊友，柯瑞與杜蘭特彼此之間仍存良性競爭，或許就是這種不服輸的個性，才讓兩人能夠成為當今頂級球星行列，接著就看他們能否如願奪冠了。
(中時電子報)
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