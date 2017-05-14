中油下周汽柴油價格不調整 92無鉛維持23.4元

中油公司宣布，自明（15）日凌晨零時起各式汽、柴油的價格均不予調整，參考零售價格仍維持92無鉛汽油每公升23.4元、95無鉛汽油每公升24.9元、98無鉛汽油每公升26.9元、超級柴油每公升20.9元。

中油指出，近期原油價位跌多漲少，雖有沙國減供亞洲貨油之利多消息護航，但受利比亞原油產量回升至80萬桶∕日以上，與市場信心不足影響，處於弱勢盤整格局。中油公司指出，本週調價指標7D3B週均價為每桶48.86美元，較前週49.06美元，下跌0.20美元，新台幣兌美元匯率貶值0.107元，國內油價依公式計算結果，汽、柴油價格均不調整。

(中時電子報)