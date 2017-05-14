WannaCry病毒肆虐 工程師也中招
勒索病毒「WannaCrypt0r 2.0」席捲全球，專門封鎖電腦後勒索金錢，新北市新店區40歲蔡姓工程師昨（13）日下午2時許在家使用電腦時遭到攻擊，不但所有檔案都打不開，還跳出勒索畫面顯示「透過比特幣，支付六百元美金」，蔡姓工程師束手無策下，只好向警方報案求助，新店警分局表示將與新北市刑大科技犯罪偵查專責組共同偵辦。
警方調查，蔡姓工程師昨天下午在家中使用電腦，準備週一上班資料，不料開啟電腦不久即受到攻擊，電腦檔案名稱都被更改且無法開啟，接著就跳出勒索畫面，要求被害人支付600元美金才能解鎖電腦，否則將加密電腦內照片、文件檔案。
蔡男雖身為工程師，但也對這病毒沒輒，加上電腦內存有許多工作用的檔案，最後只好拍下電腦中毒畫面，向新店警分局雙城派出所報案求助。
警方表示，「WannaCry」病毒已襲捲全球99國，主要針對微軟使用者發動攻擊，並以「Windows 7」、「Windows XP」使用者受害人數最多，駭客封鎖受害用戶檔案後，要求以比特幣付款才能解鎖，若受害用戶不從，就算重灌電腦也沒用，目前台灣受害程度高居全球第2名，僅次於俄羅斯，還在使用舊版微軟系統的民眾最好盡快更新。
(中時)
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