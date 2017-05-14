分手6年還不甘心 約前女友送禮物卻潑她汽油

李姓男子對前女友潑灑汽油，被依恐嚇與傷害罪送辦。（胡欣男翻攝）

北市27歲李姓男子對已分手6年的柯姓女子念念不忘，對於分手仍感到不甘心，昨晚假借補送生日禮物的名義將柯女約出，途中悄悄至加油站買汽油，趁柯女步行在前方，對其潑灑汽油，還拿打火機作勢點燃，柯女驚慌逃跑，路人發現報案，警方將李男依恐嚇與傷害罪嫌送辦。

警方調查，李姓男子6年前和柯姓女子分手後，多年來仍耿耿於懷，昨晚11時許駕車到台北市吳興街柯女住處外，謊稱要「補送生日禮物」。

柯女因6年沒和李男聯絡，原本不願意，但拗不過李百般哀求，才答應出門。柯坐上李的轎車後，李聲稱禮物在其林森北路住處，途中開往加油站加油，趁柯不注意，另拿寶特瓶買了1000CC汽油。抵達住處外兩人下車，李走在柯後方，趁機將汽油潑灑在柯身上。

柯女被潑得一身汽油，嚇得花容失色，發現李手上還拿著打火機，她奮力搶下丟進水溝後，逃到一旁的日本料理店呼救，附近民眾發現報警逮人。

李落網自稱有憂鬱症，但提不出證明。他供稱潑油動機，係對於6年前跟柯分手很不甘願，「想給她一個教訓！」

(中時)