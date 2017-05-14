食農教育從小扎根 四維國小學童種菜包水餃

四維國小學童體驗農夫耕種辛苦，於校內開闢的「希望農場」學種菜。（張妍溱翻攝）

學童將自己種植的蔬菜做成一顆顆飽滿的金元寶水餃內餡，新鮮好吃。（張妍溱翻攝）

「很想吃到自己包的水餃！」台中市北屯區四維國小中高年級學童體驗當農夫，將莧菜菜苗小心翼翼放入菜圃中，大半學童僅吃過莧菜，沒親手種過菜，能夠親自種菜讓學童興奮不已，希望所種植的菜苗趕快長大，能吃到親手栽種的蔬菜。

學童跟著指導老師拿著小鏟子在菜圃鬆土，將小顆菜苗放裡面，小心翼翼把土鋪平。生平首度種菜，學童滿頭大汗，相互交流，每位學童按部就班完成鬆土、播種、除蟲、施肥等過程。

校長黃圓媛表示，學校推動食農教育，菜苗由學童們親自照顧到採收，將自己種植的蔬菜，動手製作成水餃、披薩等餐食，由學校午餐廚房烹煮共享，建立孩子正確飲食觀並了解農夫的辛苦。

活動中家長與小朋友一同做出一顆顆飽滿的金元寶、糖果等造型獨特的水餃，從動手清洗、揀選無毒天然的蔬菜嫩葉到填餡包料，學童們親自動手做，當2000顆熱騰騰的水餃送上桌時，學生們都大讚美味，很有成就感。

(中時)