美推測北韓今試射落點近海參崴 文在寅誓回應挑釁

首爾車站內播放的北韓試射飛彈新聞。(美聯社)

美國推測，今晨北韓試射的飛彈落在靠近俄羅斯東岸的海參崴(Vladivostok)的海外附近，南韓新總統文在寅表示南韓會回應挑釁，日本也以就此和美國、南韓官員互通電話。

據CNN報導，這枚飛彈落在海參崴以南、約60哩外的海中，該區域是俄羅斯太平洋艦隊的根據地。南韓軍方說北韓自龜城市(Kusong)發射這枚飛彈後，飛彈飛行了約700公里，美國證實這項數據，但表示仍在調查這枚飛彈的種類，目前跡象顯示這是枚洲際飛彈。

因該枚飛彈並未落入日本經濟海域中，日本並未發布全國警報。日本在2007年成立全國瞬時警報系統，為的就是要在發生地震、海嘯、火山爆發和北韓飛彈試射時，警告全國國民。

這是自南韓選出新總統文在寅(Moon Jae-in)之後，北韓首次進行的飛彈試射，儘管文在寅呼籲北韓重啟對談、拋棄核武。他今抨北韓試射，表示這威脅世界和朝鮮半島的安全和和平。文在寅也在和官員的會議中表示，南韓需要讓北韓知道對談是可能的，只是這是要在北韓改變態度的前提下。文在寅表示南韓會回應挑釁行為，他已要求重新檢視一飛彈系統，並表示南韓將密切觀察北韓動態、保持即戰力。

路透社(Reuters)報導，北韓試射也讓中國有失面子，中國國家主席習近平今天才在北京，舉辦多國國家元首都出席的經貿建設峰會，一名北韓代表也有出席。日本首相安倍晉三(Shinzo Abe)也抨擊北韓試射，他向記者表示日本和南韓外交部長已就此通電話，日本和美國的國安顧問也因此進行電話對談。美國財政部目前也在考慮各種選項，準備切斷北韓從國際金融系統取得資金的管道，期望能夠遏止北韓的核武和飛彈發展。

(中時電子報)