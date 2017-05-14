公寓長年漏水惹嫌隙 莽男持刀刺鄰居

救護人員在現場對傷者急救。（胡欣男翻攝）

同住在台北市民生東路五段公寓上下層樓的黃、陳姓男子，長年因漏水問題有嫌隙，今天上午陳向黃抱怨，雙方引發口角進而互毆，黃涉嫌持摺疊小刀，將陳姓鄰居殺傷，松山警分局三民派出所員警獲報，立即派員趕赴現場，由於雙方均有受傷，將雙方戒護送醫。其中陳因頸部被刀刺入，有生命危險，全案由警方調查中。

警方初步了解，57歲黃姓男子住在北市松山區民生東路五段公寓7樓，因6樓陳姓住戶長年反映樓上漏水，今上午10時許，陳男於1樓與黃碰面時，再次向黃嫌反應，由於雙方各執己見，引發口角爭執，甚至進而互毆。

警方說，過程中黃嫌不斷遭陳男持雨傘毆打，黃嫌旋即拿出鑰匙串內摺疊小刀反擊，並向陳頸部刺入，當場血流如注，鄰居見狀報警。轄區三民派出所員警獲報趕抵現場，由於雙方均有受傷，先將雙方送醫急救，並在現場圍起封鎖線調查。

警方表示，全案詢後將依殺人未遂、重傷害等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲，倘住戶長年有漏水糾紛時，應申請相關單位到場處理，釐清利責任歸屬區分，保障雙方權益，以維住戶良好生活環境。應循正常管道溝通協調、解決問題，切勿因一時情緒失控，而造成憾事。

(中時)