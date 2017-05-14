國民黨主席政見會 各表 同表再交鋒

韓國瑜首先發表政見。（廖素慧攝）

洪秀柱解釋「一中同表 」的用意。（廖素慧攝）

吳敦義細說「一中各表 」的意涵。（廖素慧攝）

郝龍斌批「一中同表 」沒有共識，徒增困擾。（廖素慧攝）

潘維剛認為「九二共識 」很重要。（廖素慧攝）

詹啟賢主張「立足台灣，放眼大陸」。（廖素慧攝）

政見會場外各陣營支持者各自造勢。（廖素慧攝）

吳敦義發表政見時，郝龍斌與潘維剛短暫交談。（廖素慧攝）

洪秀柱與韓國瑜互動冷。（廖素慧攝）

國民黨主席選舉雲嘉南區政見說明會今天在嘉義市舉行，候選人對兩岸關係各有表述，互有交鋒，洪秀柱釋義「一中同表」的主張，吳敦義則重彈「九二共識、一中各表」的主調，郝龍斌則批「一中同表在國民黨內部都沒有共識，徒增困擾」，潘維剛推「九二共識對台灣很重要」，詹啟賢強調「立足台灣，放眼大陸」。

依抽籤順序，韓國瑜首先發言，他表示，台灣產業空洞化，除了新竹科園區，一無所有，反倒變成詐騙集團「騙」行天下，民進黨執政後「轉型報復」式清算國民黨，挖國民黨祖墳、斷腳筋，天天搞鬥爭。

洪秀柱批陳水扁讓台灣貪汙被全世界看見，台灣成為詐騙輸出大國。她重提上屆擬參選總統時提出的「一中同表」，她表示，「一中同表」她的用意因應兩岸的敵對狀態，取得執政權後能促使兩岸簽署和平協議以展開和平談判，卻被前副總統吳敦義譏笑「國共兩黨不可以簽和平協議」。

吳敦義表示，1992年的「九二共識」是兩岸在香港會談破局，我方擬出「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的含意，雙方同意用口頭表述的方式，做不同的表述」，由前總統李登輝批准，獲大陸海協會回覆「貴方所提的各自表述，我（本）會充分尊重並接受」，因此，「一中各表」的九二共識，是我方提出，對方接受的重要的歷史事實，好處是「大陸看到一中，我們看到各表」，意即「你表你的，我表我的」，雙方推動和平穩定的關係，因此「九二共識，一中各表」這個八字不宜拆開。

郝龍斌表示，兩岸和平穩定的基礎是「九二共識，一中各表」，「一中各表」就是「你說你的中華人民共和國，「一中是一個中國是兩岸的共識，各表是台灣內部的共識」，「一中同表」的「同」可能是指中華民國嗎？「一中同表連國民黨內部都沒有共識，徒增困擾」。

潘維剛表示，「九二共識」對台灣未來發展很重要，要用正能量參選，呼籲黨員用正能量大聲告訴「蔡英文總統要說出『九二共識』」。

詹啟賢表示，國民黨主席要換人做才會換腦袋，有新思維，並要強身固本，固本即是「立足台灣，放眼大陸」。

這場政見說明會在中油訓練所舉辦，6位候選人先後到場發表完政見隨即離去，互動冷淡，吳敦義在發表時，潘維剛與郝龍斌有短暫交頭接耳，場外則各候選的支持者陣營輪番喊「凍蒜」造勢。

(中時)