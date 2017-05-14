讓金正恩垮台不難！專家：砸5兆收買民心就可
朝鮮半島情勢緊張，戰爭一觸即發，不過，韓國仁荷大學前教授艾弗森（Shepherd Iverson）近日提出一招解決半島危機的方法，靠成立基金、砸錢收買北韓民心，就能以不必見血的方式，讓金正恩政權全面崩解。
根據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，艾弗森近日在書中提出解決北韓危機的新觀點，他建議可成立一個1750億美元（約新台幣5.2兆元）的「統一基金」，收買北韓高官、軍隊階層及人民的心，用「叛變」剝奪金正恩權力，化解朝鮮半島的緊張局勢。
至於基金要如何分配？艾弗森說，收買金會依階層而有所不同，北韓前十大家族會獲得3千萬美元，排行一千以內的家族可拿到500萬美元，國家菁英則分得約100萬美元，除了金正恩家族外，不管是軍人、人民、團體，通通有份。
(中時電子報)
文章來源：Daily mail
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