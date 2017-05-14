竹縣國中生疑跳橋戲水卻溺水　被發現無呼吸心跳

新竹縣消防局獲報後，緊急派遣鄰近分隊前往搶救。（莊旻靜翻攝）

戲水當心！一群國中生在14日中午於新竹縣關西鎮渡船頭大橋附近戲水，其中2少年相約從渡船頭大橋舊橋跳下，其中1人自行游回岸上，另1少年則未浮起，新竹縣消防局獲報後立即派遣鄰近分隊前往搶救，潛水人員下潛至跳橋點附近，發現溺水少年，卻已無呼心、心跳，緊急送往桃園國軍醫院搶救。

消防局指出，消防局指出，14日的11點36分接獲民眾報案，指出在渡船頭大橋附近有人溺水，消防局派遣關西、湖口、竹北、新埔、光明、一大隊等9車18人前往搶救，在12點58分找到溺水者，為15歲就讀國中的少年，但已無呼吸、心痛，緊急送醫搶救。

據了解，約6、7名國中生在渡船頭大橋舊橋下戲水，當時水面無波，其中兩人一同從舊橋下一躍而下，未料其中1少年竟因此不見蹤影，路人連忙報案請求協助，消防員到場時，現場已有不少民眾在場。

(中時)