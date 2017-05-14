亂扔雜物下樓 街坊頭痛人物強制送醫
新北市板橋區28歲廖姓男子經常滋事擾鄰，是街坊眼中頭痛人物，昨（13）日下午2時許，廖某又因心情不佳，不斷從幸福路公寓3樓住處向馬路亂扔雜物，行經人車紛紛走避，鄰居不堪生活總是提心吊膽，向警方報案。
警方到場後，廖某男子不聽制止，持續向外丟擲雜物，警方只好向家屬徵求同意破門，強制將廖男壓制送醫，過程中廖某手握前女友的畫像，不斷大喊要見女友。
鄰居表示，廖某的家族是板橋新海一代的地主，他算是富三代，現在住的公寓就是家裡給的，從來也不曾見他工作，幾年前他與前女友有生1個女兒，但後來女友也離開他，此後便染上毒癮，經常在鄰里間鬧事，鄰居都唯恐避之不及。
(中時)
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