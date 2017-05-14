MLB》嚇！這強襲球 讓紅雀右投動開腦手術
(14:30更新內文)真是驚悚的一幕！紅雀潛力右投龐塞德里安(Daniel Poncedeleon)，日前在3A登板時，被強襲球擊中頭部，已進行腦部手術，釋放腦部的壓力。最新消息是，恢復情況很好，因為他有意識，並且能自己吃飯。
25歲的龐塞德里安，今年在3A表現不錯，至今6次先發，主投29局，拿下2勝0敗，自責分率2.17，被打擊率只有1成96，每局被上壘率(WHIP)1.14。龐塞德里安還無法確定何時重回球場，現在先以完全恢復身體正常運作為目標。
大聯盟上次投手被爆頭，發生在去年9月，天使主力先發修梅克(Matt Shoemaker)，被水手凱爾希格(Kyle Seager)打出的強襲球擊中頭部，導致顱內出血緊急開刀治療，如今修梅克已重返大聯盟出賽。
(中時電子報)
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