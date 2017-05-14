非選舉才挖路 竹市路平計畫與建案整合
新竹市路平計畫再升級，2年來鋪設面積已突破百萬平方公尺，並與建案整合模式橫向配合，有效降低開挖次數，民眾不再有「選舉到了路才會平」的刻板觀念。
市府表示，為減少因建案、家戶申請鋪設民生用管線所造成的重複刨鋪，有效以建案整合模式促成各大管線聯合埋設，規劃電力、電信、自來水、排水、瓦斯等多重管線協調施工，有效減少額外刨挖。
統計今年施工案件，包含整合建案15案、各式維生管線申挖27件、個案申挖29件，路平效率直線提升，道路品質也均衡維持，民眾不會再有「這週挖左側、下週封右側」的刻板觀念。
工務處說明，以新建房屋為例，各式管線挖掘申請，需由建商（起造人）向各管線機構同時提出申請，經市府專門小組整合施作單位、核可申挖路證並到現場會勘後，施作方需在期限內完成接管作業，並統一由一單位負責刨鋪復原。
此外，為維繫路平品質，施工單位要確保刨鋪後路面與原有路面平坦度一致，貫徹路平「只能有色差，不能有高差」的準則。
至於近來部分路段出現小型工程開挖，市府解釋是年度路平計畫的進行工程，是為後續路平刨鋪所做的準備，諸如路面補丁，是5大管線單位先將易造成馬路不平整、雨天濕滑的人手孔蓋下地後的痕跡，讓新建工程完工後拉管線更加方便。
(中時)
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