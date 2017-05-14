高中生慘死輪下 竹市死亡彎道引民怨
新竹市水源街接千甲路下坡及彎道多，車禍輛頻傳，上周更傳出1名17歲高中生騎士慘死輪下，引起在地民眾反彈，當地民代也看不下去，要求市府研擬改善方案，讓憾事不再發生。
南投縣王姓女社工上周到新竹縣社福單位報到，前日開車行經千甲路與水源街路段，不慎在閃避同向腳踏車時，與對向下坡的張姓17歲高中生騎的機車發生車禍，張生重撞轎車左前側，倒在車輪前，機車支離破碎。
張生腦部受重創，經緊急送醫搶救，延醫至隔日清晨仍宣告不治，檢警會同法醫相驗，證實是因顱骨骨折等腦部重傷害命，家屬痛不欲生。
「緊急剎車仍來不及閃。」肇事的社工隔天就要到新單位報到，沒想到竟遇上死亡車禍，心情盪到谷底，她無奈告訴警方，當時是為了要閃避前方腳踏車，才會向左開越過分隔線，不料竟與張生擦撞。
市議員曾資程接獲民眾陳情，多次前往現場會勘，發現當地不僅彎道多，且有諸多彎道，導致行車動線容易引發車禍，建議市府相關單位擬出整體改善方案。
(中時)
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