無法陪媽媽過節 績優清潔隊員車禍命危

清潔隊員王俊昇在母親節前遭酒駕婦人撞傷，目前仍在加護病房治療。(翻攝臉書)

在台中市霧峰區清潔隊任職的王俊昇，13日下午騎機車行經霧峰區福新路時，遭酒駕傅姓婦人駕車衝撞，王男還被拖行30多公尺，所幸位於事發地旁的亞大醫院急診室人員緊急施救，王男目前仍未脫離險境，無法陪媽媽過母親節，他的弟弟則在臉書拜託大家「幫哥哥集氣」。

這起意外發生在昨天下午4時許，王男(32歲)當時騎機車離開霧峰區清潔隊，準備外出執行公務，經過亞大醫院前方的福新路時，遭傅姓婦人(56歲)駕車追撞，且車子還將王男壓在地上、拖行約30公尺。

亞大醫院指出，急診室醫護聽見撞擊聲響，立即協助救治，但王男頭部嚴重出血，昏迷指數只有3至4，經開刀搶救，目前他昏迷指數進步至6，但仍有生命危險，在加護病房觀察中。

警方調查發現，肇事的傅姓婦人酒測值高達1.19毫克，訊後依公共危險、過失傷害罪嫌法辦。

霧峰區清潔隊指出，王男遇有1子，上月他才獲頒服務績優人員，上班相當認真，日前他曾提及今天要陪媽媽過母親節，過幾天則要陪岳母補過母親節，沒想到節前遇劫。

(中時)