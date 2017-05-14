有冤要申 業者洗版蔡英文臉書
汽機車排氣管及改裝品可以合法製造、合法販賣、合法進口，但裝載車上就不合法！業者大聲向蔡英文總統提問這是什麼邏輯？政府要課稅又要開罰單又是什麼想法？業者並齊上蔡總統臉書貼文，希望蔡總統聽到、看到，但蔡總統仍未在臉書上回應。
蔡英文總統在去年3月9日曾說：「我相信未來政府也會有這樣的雅量。如果第一次聽不見，大聲一點；如果第二次再聽不見，你可以更大聲一點；第三次再聽不見的時候，你可以拍桌子。」不過，一年後，蔡總統略做修正表示，「你有事情就大聲講嘛！但是，我聽到了，以後就不用再繼續那樣大聲了。」
業者今日在臉書貼文呼籲正視排氣管及改裝品執法疑義，業者「希望能夠有公平、公正且符合國際標準的規範去遵循，而不是一昧的禁止！」並指「一個政策搞的民怨四起，是一個政府走向失敗的開始」，眾多貼文正洗版蔡英文總統臉書，導致蔡總統母親節祝賀貼文等等全失焦了。
業者或許正等蔡總統一句「我聽到了」貼文，可惜蔡總統尚未回應。民眾不見回應，抗議聲會越來越大，最後「拍桌子」情況就會出現，甚至「掀桌子」都有可能。屆時，蔡總統「我聽到了，以後就不用再繼續那樣大聲了」再淪為笑話一句，殃及總統權威。
(中時電子報)
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