陶晶瑩訴人母心聲 偶爾還是想一個人走走

陶晶瑩訴為人母心聲，引發許多媽咪熱烈迴響。（圖／本報系資料照片）

今天是一年一度的母親節，不少人都發出與母親合照慶祝佳節，「陶子」陶晶瑩今（14日）則有感而發，訴為人母心聲，透露自己無法肯定她是百分之百願意當媽媽「因為偶爾的片刻，我還是想一個人走走、一個人讀本書」，陶晶瑩發文吸引許多媽咪熱烈迴響。

陶晶瑩在母親節發文寫下，母親代表責任，當女孩決定擔起責任，即不再為自己、選擇承擔，雖然偶爾埋怨，但從不放下。陶子感性說：「母親的付出不只是勞累，更多的是，她為了家而捨棄的自我。」陶晶瑩也透露，自己還是會想一個人走走、讀本書，或是心無牽掛地睡到自然醒。

陶晶瑩幽默說：「想當年，我們也是有詩有遠方的小姐⋯」，現在則從小姐變成「大姐」，並逗趣問「臭小孩何時才長大」，陶子也沒忘感謝丈夫李李仁「謝謝另一半的幫助」，陶晶瑩訴人母心聲引起許多網友共鳴。

(中時電子報)