嘉義慈濟浴佛大典 數百信眾同祈福
今年是慈濟51週年浴佛大典暨釋迦牟尼佛2561年佛誕，14日是母親節又適逢是慈濟全球浴佛大典，分別在嘉義縣市的大林慈濟醫院及嘉義聯絡處靜思堂舉辦浴佛大典。嘉義縣長張花冠、市長涂醒哲分別前往縣市的浴佛盛會，場面莊嚴隆重。
浴佛的由來是在2600多年前佛陀要升天時，有兩股水從天瀉下，沐浴在王子的身上。後來，佛教徒每年為慶祝佛陀誕辰就沿用此例舉行浴佛儀式。
14日的浴佛大典選在一早7點，浴佛大典中，先由貴賓獻供燈、湯、花，現場信眾同時唱頌讚佛偈，隨後開始浴佛、祈福，希望台灣能風調雨順、國泰民安。
每年五月的第二個星期日都是「佛誕日、母親節及全球慈濟日」三節日合一的重要日子，代表虔誠、感恩、感謝父母及眾生，也有洗淨自己的義涵。浴佛典禮上與賓客們獻供燈、湯、花，唱誦讚佛偈象徵內心清靜，且佛教儀式非常環保，也很符合現代潮流，希望大家都能存善念、做善事，讓社會更加美好。
張花冠指出，社會需要更多慈悲、溫暖與愛心，希望大家都能秉持慈濟大愛精神，為慈善工作努力，慈濟一直謹守佛陀慈悲精神，提供優質醫療服務，也積極走入社區與鄉親們互動，同時每一年都會辦理相當多醫療與人文衛教講座、推動健康促進等，是大林地區重要的醫療院所，祝福今天浴佛大典圓滿成功。
(中時)
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