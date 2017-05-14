國民黨主席洪秀柱前往嘉義城隍廟參拜

國民黨主席洪秀柱14日前往嘉義市城隍廟，由嘉義市議會議長蕭淑麗全程陪同。（余信賢攝）

國民黨主席洪秀柱（左二）14日前往嘉義市城隍廟參拜祈求國泰民安，由嘉義市議會議長蕭淑麗（左一）全程陪同。（余信賢攝）

國民黨主席洪秀柱（左二）14日前往嘉義市城隍廟參拜祈求國泰民安，由嘉義市議會議長蕭淑麗（左一）全程陪同。（余信賢攝）

國民黨主席洪秀柱（右一）14日前往嘉義市城隍廟參拜祈求國泰民安，並致贈香油錢給廟方。（余信賢攝）

國民黨主席洪秀柱14日前往嘉義市城隍廟參拜祈求國泰民安，並與廟方一同合影留念。（余信賢攝）

國民黨主席選舉即將在本月20日舉行，黨主席候選人政見發表會已經在各地展開。14日政見發表會列車來到了嘉義，黨主席洪秀柱在政見發表會發言結束後，隨即來到了嘉義市城隍廟參拜。

國民黨主席選舉候選人政見發表會14日在嘉義市中油訓練所舉行，6位黨主席候選人陸續抵達會場發表政見。國民黨現任主席洪秀柱是第2位發言的候選人，在15分鐘的言談後，隨即離開現場，由嘉義市議會議長蕭淑麗陪同前往城隍廟參拜。

黨主席洪秀柱在11點20分左右抵達，廟方在門口施放煙火以示隆重歡迎洪秀柱，旋即與在場支持人士一一握手，緩步走入大廟中。洪秀柱在上香祈福、祈雨後，致贈廟方香油錢由城隍廟常務董事賴永川代表接受。

洪秀柱表示，台灣這陣子缺水，也聽說中南部一直沒有下雨，現在天氣越來越熱、水情吃緊，這是最重要的民生問題。嘉義城隍護佑境內社區平安、百姓安全，除此之外她也向神明祈福，向城隍爺拜託能夠天降甘霖、趕快下雨、為民解渴，讓老百姓生活更好過。

(中時)