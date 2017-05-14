國民黨主席洪秀柱前往嘉義城隍廟參拜
國民黨主席選舉即將在本月20日舉行，黨主席候選人政見發表會已經在各地展開。14日政見發表會列車來到了嘉義，黨主席洪秀柱在政見發表會發言結束後，隨即來到了嘉義市城隍廟參拜。
國民黨主席選舉候選人政見發表會14日在嘉義市中油訓練所舉行，6位黨主席候選人陸續抵達會場發表政見。國民黨現任主席洪秀柱是第2位發言的候選人，在15分鐘的言談後，隨即離開現場，由嘉義市議會議長蕭淑麗陪同前往城隍廟參拜。
黨主席洪秀柱在11點20分左右抵達，廟方在門口施放煙火以示隆重歡迎洪秀柱，旋即與在場支持人士一一握手，緩步走入大廟中。洪秀柱在上香祈福、祈雨後，致贈廟方香油錢由城隍廟常務董事賴永川代表接受。
洪秀柱表示，台灣這陣子缺水，也聽說中南部一直沒有下雨，現在天氣越來越熱、水情吃緊，這是最重要的民生問題。嘉義城隍護佑境內社區平安、百姓安全，除此之外她也向神明祈福，向城隍爺拜託能夠天降甘霖、趕快下雨、為民解渴，讓老百姓生活更好過。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。