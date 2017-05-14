資深寄養員化身媽媽 灑愛無數名弱勢童
新竹市資深寄養家庭媽媽蔡淑貞，20年來照顧過34名寄養孩子，一路走來總是以滿滿的關愛來教導寄養童，成為孩子們的溫暖避風港，不少被蔡照顧過的孩子滿心感激，撒嬌說「我可以叫您媽媽嗎？」讓她聽了好窩心。
「與每位孩子的相處，都是註定的緣分，也都是我的兒女。」蔡淑貞說，小琪（化名）國中時被安置到她家，起初一直沉默未開口講話，2星期過後，小琪好奇問「妳難道不會生氣嗎？」她微笑說，「等妳準備好後再開口，沒有關係。」
之後小琪卸下心防，並主動說「我可以叫你媽媽嗎？」讓蔡淑貞相當感動，原來孩子只是需要家人的溫暖，當場落淚說「我等這句話等好久了」，成為畢生難忘的回憶。
她回顧，不少她照顧的寄養童，在結束寄養安置後，逢年過節都會親自登門拜訪，或電話問候，「每一句問候都溫暖我的心！」另有寄養童受到蔡的淺移默化，去年考取大學社工系，期望憑自己的力量，日後成為助人者。
市府統計，去年度接受家外照顧的孩子共有119名，其中有58名是由寄養家庭協助照顧，竭誠歡迎結婚超過2年或單親、身心健康，具國中以上學歷、年齡25到55歲、經濟收入穩定且有充足空間的家庭，投入寄養家庭行列。
「母親節快樂！」市長林智堅說，因為寄養家庭的無私大愛，讓孩子們在溫馨有愛的家庭裡，重新感受家的關懷與溫暖，成為孩子成長過程中重要的起點，也扭轉一生的命運。
(中時)
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